İran'dan Azerbaycan'a: Siyonist Rejimin niyetleri karşısında uyanık olun

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Siyonist Rejim ile Azerbaycan arasındaki anlaşma ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü tarafından ortaya atılan asılsız iddia hakkında Twitter'den şöyle bir paylaşımda bulundu:

"Azerbaycan hükümetinden Siyonist Rejim bakanının Bakü ile "İran'a karşı birleşik cephe kurulması" konusunda anlaştıkları iddiasına dair açıklama yapmasını istedik. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü açıklama yapmaktan kaçınarak İran'a karşı yeni suçlamalar başlattı. Sessizliğin devam etmesi, Bakü'nün stratejik ortağının açıklamalarının zımnen onaylanması değil midir?

Cani Siyonist rejimin, kendi hedeflerini gerçekleştirmek için Müslüman ülkelere yaklaşarak İslam ümmetinde ayrılıklar ve bölünmeler yaratmaktan başka amacı yoktur.

Azerbaycan'daki Müslüman kardeşlerimize Siyonist düşmanın gerçek niyetlerinin karşısında uyanık olmalarını tavsiye ediyoruz."