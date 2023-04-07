Tahran’dan Azerbaycan'ın İran kararına tepki 

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Azerbaycan’ın, Bakü Büyükelçiliklerinde çalışan 4 diplomatı istenmeyen kişi ilan etme kararına tepki gösterdi.

Nasır Kenani, Azerbaycan hükümetinin kararını komşuluk ilkelerine aykırı olarak değerlendirdi.

Azerbaycan’a, karşılıklı saygı ve iyi komşuluk ilkesi doğrultusunda hareket etme ve aynı zamanda Siyonistler ile bölge düşmanlarının istediklerinden uzak durma çağrısında bulunan Kenani, Azerbaycan’ın bu adımına karşılık verileceğini açıkladı.

Azerbaycan'da, İran'ın Bakü Büyükelçiliği'nde çalışan 4 diplomat "istenmeyen kişi" ilan edilmişti.