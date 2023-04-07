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7 Nis 2023 16:53

Yemen ateşkesiyle ilgili yeni gelişme

Yemen ateşkesiyle ilgili yeni gelişme

Suudi ve Ummanlı yetkililerden oluşan bir heyetin ateşkesi görüşmek üzere Yemen'in başkenti Sana'ya gideceği öğrenildi.

Sputnik'in haberine göre, Al Arabiya'ya konuşan müzakerelerde yer alan iki kaynak, bir Suudi-Umman heyetinin Yemenli gruplarla kalıcı ateşkes anlaşması yapmak ve ülkedeki 8 yıllık çatışmayı sona erdirmek için gelecek hafta Yemen'in başkenti Sana'ya gitmeyi planladığını söyledi.

Kaynaklar, uzlaşıya varılması halinde, Yemen'de savaşan tarafların 20 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı tatilinden önce bir anlaşma ilan edebileceğini belirtti.

Kaynaklar, müzakerelerin Yemen liman ve havaalanlarının tamamen yeniden açılması, kamu görevlilerine maaş ödenmesi, yeniden inşa süreci ve siyasi geçiş konularına odaklandığını sözlerine ekledi.

News Code 1908514

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