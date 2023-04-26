  1. Ekonomi
26 Nis 2023 08:47

İran: Suudi Arabistan'la ticaret yeniden başladı

İran: Suudi Arabistan'la ticaret yeniden başladı

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Fatemi Emin, Suudi Arabistan'la ticaretin yeniden başladığını duyurdu.

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Fatemi Emin, İran ile Suudi Arabistan arasında 7 yıl aradan sonra yeniden diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin ardından bu ülke ile ticari ilişkiler sürecine ilişkin bilgi verdi.

Fatemi, "İran ile Suudi Arabistan arasında ticaretin başlamasıyla birlikte Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığındaki arkadaşlarımız mal ihraç etme sürecini başlattı" dedi.

Riyad ve Tahran, 7 yıl aradan sonra 10 Mart'ta Pekin'de Çinli yetkililerin aracılığıyla diplomatik ilişkilerin iki ay içinde yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan, 6 Nisan'da Pekin'de bir araya gelmiş ve iki ülke büyükelçiliklerinin yeniden açılması, iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlatılması ve vizelerin kolaylaştırılması konusunda anlaşmıştı.

News Code 1908889

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