Azerbaycan-Ermenistan sınırında yeniden çatışma yaşandı

Sputnik'te yer alan habere göre, Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Goris bölgesinde bulunan Ermeni birliklerin Laçın'daki Azerbaycan askerlerine TSİ 15.00 sularında ateş açtığını, bazı Azerbaycan askerlerinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını belirtti. Bakanlık, kesin ölü ve yaralı sayısı paylaşmadı.



Savunma Bakanlığı, Ermeni ordusunun eylemlerine karşı uygun önlemlerin alınması sonucu karşı tarafın ciddi kayıplar verdiğini bildirdi.



Ermenistan Savunma Bakanlığı da, Azeri güçlerin Teh köyü yönünde mühendislik çalışmaları yapan Ermeni askerleri hedef aldığını, askerler arasında ölü ve yaralılar bulunduğunu açıkladı.



Bakanlık, Azeri ordusunun provokasyona devam ettiğini ve saat 16.30 civarında aynı bölgedeki Ermeni güçlerine havan mermisiyle ateş açtığını da iddia etti.

Azeri tarafına uygun karşılığın verildiğini kaydeden bakanlık, ölü ve yaralı sayısının daha sonra paylaşılacağını ekledi.