Türkiye'de Kudüs Günü Yürüyüşü düzenlendi

Dünyada Ramazan ayının son Cuması Kudüs Günü olarak kutlanıyor. Türkiye’de Kudüs Günü kapsamındaki ilk etkinlik Sakarya’da, İkra İlim ve Kültür Merkezi tarafından gerçekleştirildi.

Sakaryalıların yoğun katılım gösterdiği program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından Muhammed Ali Cumhur basın açıklaması gerçekleştirdi. Cumhur, Tel Aviv'de yaşanan karışıklıklara ve ABD’nin hükümran olduğu tek kutuplu dünya düzeninin sarsılmasına parmak basarak Amerika ve İsrail’in kan kaybettiğini belirtti.

Ak Parti Hükümeti’nin İsrail’le normalleşme adımlarının Siyonist terör rejiminin meşrulaştırılmasına hizmet ettiğini belirten Cumhur, ‘Acilen NATO’dan bağımsız bir siyaset için harekete geçilmeli, ABD ve Avrupa ile ilişkileri yumuşatmak adına İsrail’le normalleşilmesi günahından tevbe edilmelidir. İktidar da muhalefet de bağımsız siyaset noktasında sınıfta kalmıştır. Finlandiya’nın NATO üyeliğine Finlandiya Meclisi’nde 8 ret çıkarken, TBMM’de bir tane bile ret çıkmamıştır. Solcusu, milliyetçisi muhafazakarı, Kemalisti ile bütün meclis NATO’ya “evet” demiştir” dedi.

İsrail’in anladığı dilin silahlı mücadele olduğunu kaydeden Cumhur, “ Filistin’de denklem değişiyor. Filistin füzeleri demir kubbeye rağmen Tel Aviv’e ulaşıyor. Siyonistler de işgal ettikleri topraklarda bundan böyle güven içinde yaşamayacaklarını anlıyorlar. Bütün şiddete rağmen, onca şehit ve yaralıya rağmen; Mescid-i Aksa’da on binlerce kişi saf tutuyor, binlerce kişi nöbet tutuyor. Hiçbir yılgınlık alameti yok. Aksine direniş her geçen gün güç kazanıyor” ifadelerini kullandı.