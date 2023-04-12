İran'dan BM'ye "Filistin" mektubu

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Uluslararası Kudüs Günü arifesinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ve İslam dünyasının dışişleri bakanlarına ayrı ayrı mesajlar göndererek Filistin'de yaşanan son gelişmelerden dolayı endişe duyduğunu dile getirdi.

Dışişleri Bakanı bu mesajlarda, Siyonist rejimin Filistin halkına karşı cinayet, tutuklama ve mala zarar verme dahil olmak üzere suç eylemlerini uluslararası hukuka aykırı olarak değerlendirerek Siyonist Rejim’in Filistin halkına karşı şiddet uygulaması ve onların yaşam hakkı, kendi kaderini tayin hakkı, geçim hakkı ve çalışma hakkını ihlall etmesini şiddetle kınadı.

Uluslararası kuruluşlarının bu konuda sessiz kalmasını eleştiren Bakan Emir Abdullahiyan, Siyonist Rejim'in eylemlerinin durdurulması gerektiğini ve bölgede istikrarın hakim olmasının tek yolu Filistin'in işgaline son verilmesi olduğunu belirtti.