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16 Nis 2023 18:28

ABD'nin Alabama eyaletinde silahlı saldırıda 4 kişi öldü

ABD'nin Alabama eyaletinde silahlı saldırıda 4 kişi öldü

ABD'nin Alabama eyaletinin Dadeville kentinde meydana gelen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

Alabama Emniyet Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, cumartesi gecesi 22.30 sularında bir gencin doğum günü partisinin kutlandığı düşünülen bir dans stüdyosunda meydana gelen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralandı.

Alabama Valisi Kay Ivey, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bu sabah, Dadeville halkı ve Alabamalı kardeşlerimle birlikte yas tutuyorum. Şiddet suçlarının eyaletimizde hiçbir yeri yoktur." ifadesini kullandı. Ivey, konuyu yakından incelediklerini kaydetti.

Yetkililer, silahlı saldırıyla ilgili herhangi bir gözaltının olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

AA

News Code 1908711

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