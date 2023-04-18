"Kuveyt Dışişleri Bakanı Suriye'ye gidiyor" iddiası

Al-Qabas gazetesinin iddiasına göre, ülkenin dışişleri bakanı Salem Abdullah Al-Cabir Al-Sabah, Suriye’nin başkenti Şam'a gidecek.

2011 yılında Suriye iç savaşının patlak vermesinin ardından Kuveyt yönetimi Şam'daki elçisini geri çekerek diplomatik ilişkilerini tamamıyla kesmişti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı da Suriye'ye gidiyor

Suriye hükümetinden 12 yıl aranın ardından dışişleri bakanlığı düzeyinde Suudi Arabistan’a yapılan ilk ziyaretin ardından Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan'ın da bugün Şam'a gideceği bildirildi.