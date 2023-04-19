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19 Nis 2023 18:36

Çin: Avrupa'nın Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri için harcadığı çabalara destek veriyoruz

Çin: Avrupa'nın Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri için harcadığı çabalara destek veriyoruz

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Avrupa'nın kendi stratejik çıkarları açısından Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin yeniden başlatılması için harcadığı çabalara destek verdiklerini belirtti.

Edinilen bilgilere göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kendi dış politika danışmanına şu talimat verdi: “Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerine ilişkin bir temel çerçevenin oluşturulması için Çin'le işbirliği yapacağız.”

Sözcü Wang, bugün Beijing'de düzenlenen olağan basın toplantısında, bir gazetecinin "Fransa konuyla ilgili Çin'le temas kurdu mu?" sorusuna yanıt verirken, Macron'un Çin ziyareti sırasında bu konuda Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'le fikir alışverişinde bulunduğunu belirtti. Wang, Xi Jinping'in krizin çözülmesi için ilgili tarafların karşılıklı güveni arttırarak ateşkes koşullarını yaratması gerektiğini ifade ettiğini dile getirdi. 

Kaynak: CRI Türkçe

News Code 1908788

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