İran ABD'nin nükleer denizaltısını uyardı

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şehram İrani, "ABD'ye ait Florida adlı nükleer denizaltı, tam bir sessizlik içinde Hürmüz Boğazı'ndan geçiyordu. O bölgede devriye görevi yapan İran'ın Fatih denizaltısı onu tespit etti ve yüzeye çıkmaya zorladı." dedi.

Amiral İrani, ABD'ye ait denizaltının İran kara sularına kadar girdiğini ve uyarılardan sonra rotasını değiştirdiğini aktardı.

Amiral İrani, "Amerikalılar önemli bir deniz yolunda uluslararası hukuku neden ihlal ettiklerini açıklamalıdır. İran Deniz Kuvvetlerinin ABD'ye son uyarısı, bundan sonra tüm uluslararası yasalara uymaları gerektiğidir.

