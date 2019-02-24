İran yapımı denizaltı Cruise füzesini başarıyla fırlattı

Ülkenin güneyindeki kara sularda devam eden "Velayet-97" deniz tatbikatının 3’üncü gününde İran donanması Gadir denizaltısıyla Cruse füzesini başarılı şekilde fırlattı.

Edinilen bilgilere göre, ilk defa bir roket denizin derinliklerinden hedefe doğru fırlatıldı. Gadir denizaltısı radara yakalanmadan düşmanların birliklerini hedef alabiliyor.

İran, Fars Körfezi gibi sığ sularda hareket kabiliyetine sahip Gadir sınıfı iki mini denizaltıyı törenle denize indirmişti.

İran’ın “Fatih” ve “Tarık” isimli denizaltıları da Cruise füzesini fırlatma özelliğe sahiptir.