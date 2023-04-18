Reisi, Bangladeş Başbakanı ile telefonda görüştü

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ve Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid arasında telefon görüşmesi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Reisi bu telefon görüşmesinde İslam ülkelerinin Filistin meselesine destek verme ve Siyonist rejimin saldırılarını, özellikle de bu rejimin Mescid-i Aksa'da oruç tutan Filistin halkına yönelik vahşi eylemlerini kınama konusundaki yakınsamasını ve fikir birliğini çok önemli ve gerekli olarak nitelendirdi.

İran'ın dış politikasının Başta İslam ülkeleri olmak üzere dünya ülkeleri ile ilişkilerin geliştirilmesine dayandığını belirten Reisi, İran ile Bangladeş arasındaki iyi ilişkilerin, özellikle kapsamlı ekonomik ve ticari işbirliği alanında daha da gelişmesini temenni etti.

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid de, Siyonist rejimin oruç tutan Filistin halkına yönelik canice eylemlerini şiddetle kınayarak, "Filistin'in mazlum halkını desteklemek ve Siyonist rejimin saldırılarını kınamak, Bangladeş hükümetinin ve halkının değişmez tutumudur" dedi.

Şeyh Hasina Vecid, İran ile ilişkilerin geliştirilmesinin önemine işaret ederek, bu ilişkilerin özellikle ticari ve ekonomik alanlarda güçlendirilmesi ve bölgesel iş birliğinin istenilen düzeye getirilmesine vurgu yaptı.