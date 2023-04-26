Kerkük petrolünün de Ceyhan’a akışı durdu

Türkiye'nin 25 Mart'tan bu yana IKBY petrol ihracatını durdurması, Kerkük'ten aynı limana yapılan petrol ihracatının da kesilmesine neden oldu.



Rûdaw'ın, Northern petrol şirketinden edindiği bilgiye göre, Ceyhan Limanı’nda Kerkük'ten ihraç edilen üç milyon varilden fazla petrolü biriktiği sekiz depo bulunuyor, ancak şu anda askıya alınma nedeniyle bu depolar boş.

İsminin açıklanmaması kaydıyla Rûdaw'a konuşan bir kaynak, "Depolarda 10 bin varil petrol kaldı, aksi takdirde boş kabul edilecek" dedi.

25 Mart 2023'te IKBY'den petrol ihracatının askıya alınmasından önce Irak Petrol Bakanlığı, boru hattıyla Kerkük petrol sahalarından aylık 2,5 milyon varilden fazla petrol ihraç ediyordu.

Paris'teki Uluslararası Tahkim Mahkemesi (ICA), Türkiye aleyhine IKBY'den petrol ihraç ettiği için yaptığı başvuruda Irak’ı haklı buldu.

Rûdaw'ın edindiği bilgilere göre; Kerkük'te üç milyon varil petrol barındıran depolar var, ancak söz konusu petrol çoğunlukla yerli rafineriler tarafından işleniyor.