  1. Ekonomi
15 May 2023 17:19

İran Ulaştırma Bakanı, Katarlı mevkidaşı ile görüştü

İran Ulaştırma Bakanı, Katarlı mevkidaşı ile görüştü

İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Mehrdad Bezrpaş, Katar Ulaştırma Bakanı ile bir araya gelerek, iki ülkenin ulaştırma alanındaki ilişkilerinin geliştirilme yollarını görütşü.

İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Mehrdad Bezrpaş, Abu Dabi'de düzenlenen 2023 Doğu Demiryolu Konferansı sırasında Katar Ulaştırma Bakanı Casim es-Saliti ile görüştü.

Görüşmede iki ülke arasındaki önceki mutabakatlara atıfta bulunularak, ilişkilerin geliştirilmesi önündeki engellerin kaldırılması gerektiği vurgulandı.

Taraflar, özellikle denizcilik alanında ulaştırma ilişkilerinin arttırılması gerektiğine vurgu yaptı.

Mehrdad Bezrpaş BAE'li mevkidaşının davetine icabetle bugün Abu Dabi'ye gitti.
 

News Code 1909303

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler