İran Ulaştırma Bakanı, Katarlı mevkidaşı ile görüştü

İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Mehrdad Bezrpaş, Abu Dabi'de düzenlenen 2023 Doğu Demiryolu Konferansı sırasında Katar Ulaştırma Bakanı Casim es-Saliti ile görüştü.
Görüşmede iki ülke arasındaki önceki mutabakatlara atıfta bulunularak, ilişkilerin geliştirilmesi önündeki engellerin kaldırılması gerektiği vurgulandı.
Taraflar, özellikle denizcilik alanında ulaştırma ilişkilerinin arttırılması gerektiğine vurgu yaptı.
Mehrdad Bezrpaş BAE'li mevkidaşının davetine icabetle bugün Abu Dabi'ye gitti.
yorumunuz