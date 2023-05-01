İranlı ünlü klasik şairin heykeli Tahran'da törenle açıldı

İran edebiyatının büyük şairi Sadi Şirazi'nin bronz heykeli bugün Tahran'da törenle açıldı.

Bu sabah düzenlenen törene İslami İrşad ve Kültür Bakanı Muhammed Mehdi İsmaili, Şehir Konseyi Başkanı Mehdi Çemran ve Tahran Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı katıldı.

İran’da 21 Nisan (Şemsi takvimi 1 Ordibeheşt) Sadi Şirazi günü olarak anılmaktadır.

Sadi Şirazi, mesnevi türünde verdiği yirmiden fazla eserlerle ünlendi. Bostan, Gülistan, Akl u Aşk, Takrır Dibace, Nasihatü’l-Müluk öne çıkan eserlerindendi.

Bu büyük şairin toplumun düşünce ve isteklerine tercüman olan özlü sözleri, atasözü haline gelerek günümüze kadar kullanılmaktadır.