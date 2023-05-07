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7 May 2023 14:41

Afganistan'daki selde 4 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'daki selde 4 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'ın üç vilayetinde son 2 günde yaşanan sel felaketinde 4 kişi hayatını kaybetti.

Taliban hükümetinin Afet Yönetimi Bakanlığı Sözcüsü Şefiullah Rahimi, basına yaptığı açıklamada, ülkenin Nangarhar, Paktiya ve Host vilayetlerinde aşırı yağışların sele neden olduğunu söyledi.

Bu vilayetlerde son 2 günde yaşanan sel nedeniyle 4 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Rahimi, 3 kişinin yaralandığını belirtti.

Rahimi, sellerde 60 evin tahrip ve 350 hayvanın telef olduğunu kaydetti.

Öte yandan Afet Yönetimi Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin 14 vilayetinde şiddetli yağmur nedeniyle su taşkınlarının meydana gelebileceği uyarısı yapıldı.

Kaynak: AA

News Code 1909133

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