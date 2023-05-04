Reisi: Suriye ile ilişkilerde yeni bir dönem başladı

İki günlük resmi ziyaret kapsamında başkent Şam’da bulunan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Suriye Başbakanı Hüseyin Aruns ile görüştü.

Reisi görüşmede, İran ile Suriye arasında imzalanan uzun vadeli stratejik işbirliği anlaşmasına değinerek, “Bu kapsamlı işbirliği anlaşması, karşılıklı ilişkilerde yeni bir dönemin başlangıcıdır.” dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi, Suriye Başbakanı'ndan iki ülke arasında imzalanan yeni işbirliği anlaşmaların tam olarak hayata geçirilmesine büyük önem vermesini istedi.

İran'ın ekonomik alanında birçok kapasiteye sahip olduğunu anlatan Reisi, "Krizden sonraki dönemde de İran ve Suriye'nin ticari ve ekonomik ilişkileri iki ülkenin çıkarları yönünde devam etmeli.” ifadesini kullandı.

Suriye Başbakanı Arnous da görüşmede, Suriye krizi döneminde İran halkı ve hükümetinin ülkesine yaptığı yardımlardan dolayı teşekkür etti.

Arnus, “Suriye, İranlı kardeşlerinin savaş sırasındaki yardımlarını asla unutmayacak ve yeniden inşa sürecinde İran önceliğimizdir.” diye konuştu.

Başbakan Arnus, İran ile Suriye arasında imzalanan yeni anlaşmaların hayata geçirilmesi için elinden geleni yapacağını söyledi.

