Malatya'da korkutan deprem

AFAD'ın paylaştığı verilere göre; Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 07.57'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Sarsıntının yerin 8 km derinliğinde gerçekleştiği öğrenildi.
AFAD'ın paylaştığı verilere göre; Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 07.57'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'ın paylaştığı verilere göre; Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 07.57'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Sarsıntının yerin 8 km derinliğinde gerçekleştiği öğrenildi.
yorumunuz