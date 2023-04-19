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19 Nis 2023 11:21

Malatya'da korkutan deprem

Malatya'da korkutan deprem

AFAD'ın paylaştığı verilere göre; Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 07.57'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın paylaştığı verilere göre; Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 07.57'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntının yerin 8 km derinliğinde gerçekleştiği öğrenildi.

News Code 1908765

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