Moskova ve Şam’dan Washington’a Suriye’den askerlerini çekme çağrısı

Sputnik'e göre, Rusya Ulusal Savunma Kontrol Merkezi Başkanı Stanislav Gadjimagomedov ve Suriye Belediye İdaresi ve Çevre Bakanı Hüseyin Mahlüf, başkanlık ettikleri Rusya-Suriye Bakanlıklar Arası Koordinasyon Merkezi’nin ortak açıklamasına imzalarını attı.

Açıklama metninde, “Bir kez daha uluslararası toplumun dikkatini ABD işgal güçlerinin Suriye topraklarındaki askeri varlığının, petrol ve buğday hırsızlığının, Suriye devletinin halkı barışçıl ve onurlu yaşama döndürme çabalarını engelleyen yasadışı tek taraflı yaptırımların ciddi olumsuz sonuçlarına çekmek istiyoruz. Sadece ABD askeri birliğinin çıkarılması ve sığınmacı kamplarının Suriye hükümetinin kontrolüne geçmesi, insan haklarına uyulmasını ve şu anda işgal ettikleri bölgelerdeki halkın tamamen barışçıl yaşama geri dönmesini sağlayabilir. Suriye yönetiminin halkı barışçıl yaşama döndürmeye yönelik tüm çabaları Suriye topraklarının bir bölümünü işgal etmeye, petrol ve buğday çalmaya ve terör örgütlerini desteklemeye devam eden ABD ve müttefiklerinin şiddetli direnişiyle karşı karşıya” denildi.

ABD’nin, sığınmacı kamplarındaki sivillerin güvenliğini sağlamakta ve orada mahsur kalan binlerce çocuğun insanca yaşam, eğitim ve tıbbi bakım haklarını garanti etmekte aciz olduğu kaydedilen açıklamada, “Benzer durum ABD işgalindeki Tanf bölgesinde bulunan Rukban sığınmacı kampında da yaşanıyor” ifadesine yer verildi.

Suriye ve Rusya’nın ortak çabaları sayesinde, bugüne kadar 2 milyon 435 bin 508 Suriyelinin evlerine döndüğü kaydedildi.