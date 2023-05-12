Emir Abdullahiyan ve Heniyye Filistin'i görüştü

Bu telefon görüşmesinde Filistin'deki son gelişmeler ve Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar ele alındı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ndeki vahşi saldırısını, direniş liderlerini şehit etmesini ve başta kadın ve çocuklar olmak üzere masum Filistin halkının öldürülmesini ve insan haklarını açık bir şekilde ihlal etmesini şiddetle kınayarak, bu eylemleri, Filistin halkı ve gruplarının direnişi karşısında Siyonistlerin zayıflığının ve çaresizliğinin bir işareti olarak değerlendirdi.

Filistin ulusunun bu saldırılara karşı direnişini takdir eden Emir Abdullahiyan, uluslararası toplumun Siyonit rejime karşı Filistin'i desteklemesi gerektiğini vurguladı.

İslami Direniş Hareketi (Hamas) Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye de sıcak selamlarını İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei ve Cumhrubaşkanı Reisi'ye ileterek, Filistin'e desteğinden dolayı İran'ı takdir etti.

Heniyye, Siyonist rejimin saldırılarına karşı direnişin tamamen hazır olduğunu vurguladı.

Heniyye, "Direniş, bu Siyonist saldırganlığın kaderini belirleyecek ve İsrail rejiminin teslim olmaktan başka seçeneği yok." dedi.