Türkiye'de tıpkıbasımı yapılan "Mesnevi" Tahran'da sergilendi

Tahran Kitap Fuarı'nın üçüncü gününde Türkiye standında Mesnevi nüshasının tıpkıbasımı sergilendi.

Mesnevi'nin tarihi el yazma nüshası Konya'nın en önemli simgelerinden olan Mevlana Müzesi'nde bulunuyor.

Mevlana‘nın en büyük eseri Mesnevi'sidir. Farsça olarak yazılan Mesnevi’deki en önemli özellik çok derin konuları bile rahat ve anlaşılır bir şekilde anlatmasıdır.

İran’ın en kapsamlı ve köklü kitap fuarlarından olan Uluslararası Tahran Kitap Fuarı 10 Mayıs'ta kapılarını açtı.

Tahran'daki İmam Humeyni (ra) Musalla Camii'nde yapılan kitap fuarı 10.00-20.00 saatleri arasında 10 gün boyunca ziyarete açık olacak.