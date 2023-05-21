Suudi Arabistan'ın ilk kadın astronotu bugün uzaya çıkıyor

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın bildirdiğine göre, iki Suudi astronot bir dizi deney yapmak için ilk kez özel bir görevle Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) seyahat edecek.

İlk kadın Arap astronot ve kanser kök hücre araştırmalarında uzmanlaşmış bir bilim insanı Rayana Bernawi ve savaş pilotu Ali Al Karni, bugün ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden SpaceX Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilecek. Meme kanseri araştırmalarını ilerletmeye odaklanacak olan Bernawi, Suudi Arabistan'ın uzaya giden ilk kadın astronotu olacak.