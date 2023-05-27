İran’dan petrol üretimiyle ilgili önemli açıklama

İran Ulusal Petrol Şirketi Genel Müdürü Muhsin Hüceste Mehr, Mescid-i Süleyman kentinde İran ve Batı Asya’nın ilk petrol kuyusunun açılışının 115. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen törene katıldı.

Törende konuşma yapan Hüceste Mehr, Ulusal Petrol Şirketi’nin petrol keşif çalışmalarıyla ilgili 100 yıllık bir plan hazırladığını belirtti.

İran’da büyük petrol rezervleri bulunduğuna dikkati çeken Hüceste Mehr, ülkenin önümüzdeki 100 yıla kadar petrol ve doğalgaz üretebilecek kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

Hüceste Mehr, İran’a sahip olduğu büyük zenginlikten dolayı yaptırım uygulandığını belirterek, “Düşman hammadde ihracatı peşinde olmadığımız için bize yaptırım uyguluyor.” dedi.

Ulusal Petrol Şirketi Genel Müdürü, “1979 İslam Devrimi zaferinden bu yana bin milyar doları aşkın ham petrol ihracatı yaptık.” diye konuştu.