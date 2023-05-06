İran'ın petrol ihracatı ikiye katlandı

İran Ulusal Petrol Şirketi Genel Müdürü Muhsin Hüceste Mehr, Reisi hükümeti döneminde petrol ihracatının ikiye katlandığını açıkladı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) tarafından yayınlanan resmi istatistikler, İran'ın ABD'nin yasadışı yaptırımlarına rağmen hâlâ dünyanın en büyük petrol üreticisi ülkelerinden biri olduğunu gösteriyor.

Son günlerde İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, ülkenin günlük ham petrol üretim kapasitesinin 3 milyon varile ulaştığını belirtmişti.

ABD eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington yönetiminin, İran’ın petrol ihracatını mümkün olan en kısa sürede sıfıra indireceğini söylemişti.