UAEA, İran ile ilgili iki önlemi sorunun çözüldüğünü doğruladı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin, İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin paylaştığı son raporda, iki önlemi sorunun çözüldüğü öğrenildi.

Rafael Grossi, basın mensuplarına yaptığı son açıklamada İran'ın nükleer programının durumuna ilişkin raporunun yakında yayınlanacağını duyurdu.

UAEA Başkanı Grossi, "İran'la çeşitli konularda işbirliği yapmaktayız. Bazı konularda ilerleme kaydettik, bazılarında ilerleme yok." dedi.

İran medyası: Tahran ile UAEA arasındaki 2 önemli dosya kapandı

Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) ile İran Atom Enerjisi Kurumu arasındaki 2 önemli dosyanın kapandığı belirtildi.

İran medyası, Tahran ile UAEA arasında son dönemde yapılan teknik müzakereler sonucu, Ajans tarafından iddia edilen yerle (Sözde Abade tesisi) ilgili dosya kapandı.

Ajansın iddia ettiği 83,7 oranında zenginleştirilmiş uranyum meselesi de İran'ın teknik açıklamalarıyla çözülmüş oldu.

Daha önce İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Tahran'ın yüzde 83,7 saflıkta uranyum zenginleştirdiğine dair iddiaları yalanlamıştı.

Tahran yönetimi her zaman İran'ın nükleer faaliyetlerinin barışçıl amaçlı olduğunu vurguluyor.