TSK'nın hava saldırısına Irak'tan tepki

Arapça yayınlanan Alhadath televizyonuna konuşan Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Said Rıza Al Abbasi,Türkiye'nin Irak topraklarındaki saldırılarını eleştirerek, "TSK'nın saldırıları sorununu diplomatik yöntemle çözmeliyiz. Irak'ın ulusal egemenliği kırmızı çizgimizdir." dedi.

Irak topraklarının kimseye tehdit kaynağı olmayacağını belirten Al Abbasi, "Bazı komşu ülkelerle ortak tatbikatlar yapmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Iraklı bakan, "Türkiye ve İran ile siyasi olarak korumamız gereken ortak çıkarlarımız var. Bu iki ülkeye Irak'ın ulusal egemenliğinin kırmızı çizgimiz olduğunu bildirdik." diye konuştu.