Güney Pars gaz sahasında önemli proje hayata geçiyor

Ovci, Güney Pars enerji sahasının 11'inci fazını geliştirme projesine ilişkin, “Burada İran Ulusal Petrol Şirketi ve diğer ilgili firmaların çabalarıyla gaz platformu kuruldu ve önümüzdeki iki veya üç hafta içinde bu projenin hayata geçirilmesini umuyoruz.” dedi.

Projenin açılış törenine Cumhurbaşkanı Reisi'nin katılacağını aktaran Ovci, tesiste ilk etapta günlük 12-15 milyon metreküplük gaz üretileceğini söyledi.

Bu projenin ana hedefi günde en az 50 milyon metreküp gaz üretmektir.

Fars Körfezi'nde bulunan ve İran ile Katar arasında paylaşılan 9 bin 700 kilometrekarelik Güney Pars Doğalgaz Sahası, İran'ın gaz rezervlerinin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.

