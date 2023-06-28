  1. Ekonomi
28 Haz 2023 13:06

Güney Pars gaz sahasında önemli proje hayata geçiyor

Güney Pars gaz sahasında önemli proje hayata geçiyor

İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, dünyanın en büyük doğal gaz sahası olarak bilinen Güney Pars'ta sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ovci, Güney Pars enerji sahasının 11'inci fazını geliştirme projesine ilişkin, “Burada İran Ulusal Petrol Şirketi ve diğer ilgili firmaların çabalarıyla gaz platformu kuruldu ve önümüzdeki iki veya üç hafta içinde bu projenin hayata geçirilmesini umuyoruz.” dedi.

Projenin açılış törenine Cumhurbaşkanı Reisi'nin katılacağını aktaran Ovci, tesiste ilk etapta günlük 12-15 milyon metreküplük gaz üretileceğini söyledi.

Bu projenin ana hedefi günde en az 50 milyon metreküp gaz üretmektir.

Fars Körfezi'nde bulunan ve İran ile Katar arasında paylaşılan 9 bin 700 kilometrekarelik Güney Pars Doğalgaz Sahası, İran'ın gaz rezervlerinin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.
 

News Code 1910109

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler