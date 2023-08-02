Petrol Bakanı: Büyük proje yakında hizmete giriyor

İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, dünyanın en büyük doğal gaz sahası olarak bilinen Güney Pars'ta sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ovci, Güney Pars enerji sahasının 11'inci fazını geliştirme projesinin önümüzdeki haftalarda Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin katılımıyla hizmete gireceğini açıkladı.

Daha önce Ovci, tesiste ilk etapta günlük 12-15 milyon metreküplük gaz üretileceğini söylemişti.

Bu projenin ana hedefi günde en az 50 milyon metreküp gaz üretmektir.

Fars Körfezi'nde bulunan ve İran ile Katar arasında paylaşılan 9 bin 700 kilometrekarelik Güney Pars Doğalgaz Sahası, İran'ın gaz rezervlerinin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.