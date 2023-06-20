Filistin'de silahlı eylem: 4 işgalci siyonist öldü

Nablus ve Ramallah şehirleri arasında yer alan "Îlî bölgesinde 2 Filistinli tarafından silahlı eylem düzenlendi.

Filistin medyasına göre silahlı eylemde 4 işgalci siyonist yerleşimci öldü, 4 kişi de yaralandı.

İbrani medyası ise eylemi gerçekleştiren 2 Filistinliden birinin katledildiğini, düştüğü yerde yanında M16 tüfeğin görüldüğünü belirtti. Diğer eylemcinin ise olay yerinden kaçtığı ifade edildi.

Kaçan eylemciyi göz önünde bulunduran İşgal rejimi, operasyonun yapıldığı sokağı çift yönlü kapatarak, bölgedeki siyonist yerleşimcileri uyardı; evlerinden çıkmamaları, pencere ve kapıları kapatmalarını istedi. İşgal yetkilileri, "Olayın sona erdiği haberini alana kadar evlerden çıkmayın. Bir sonraki duyuruya kadar bölgede hareketlilik yasaklanmıştır" ikazında bulundu.

İşgal rejiminin Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, eylemin ardından güvenlik durumunu değerlendirmek üzere bir toplantı yaptığı bildirildi.

Öte yandan eylemin ardından bir açıklama yapan Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, "Dün işgalcilerin Cenin kampında işlediği suçlara ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılara verilen yanıt gecikmedi ve Îlî yerleşim bölgesine operasyon yapıldı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İLKHA