İran'a Haziran'da 550 bin yabancı turist geldi

İran Kültür ve Turizm Bakanı İzzetullah Zargami bugünkü bakanlar kurulu toplantısı sırasında, ülkeye giren turist sayısına ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı.

Zargami, "Geçen yıl ülkede çıkan gerginliklerin turizmi etkilemesine rağmen bu yılın ilk iki ayında turizm alanında geçen yılın ilk iki ayına kıyasla yüzde 55'lik artışa tanık olduk" dedi.

Zargami, Haziran ayında 550 bin yabancı turistin İran'a seyahat ettiğini belirterek, yılın ilk iki ayında toplam 850 bin turistin ülkeye geldiğini bildirdi.