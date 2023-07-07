Kremlin: Putin ve Erdoğan arasında görüşme olabilir

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısa süre içinde görüşebileceğini ancak henüz tarihin kesinleşmediğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy,Erdoğan'ın daveti üzerine, bugün İstanbul'u ziyaret edecek.

Ziyaret kapsamında Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek.

Görüşmelerde, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili son gelişmeler, süresi 17 Temmuz'da dolacak Tahıl Koridoru Anlaşması ile iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınacak.

TRT Haber