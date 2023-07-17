Rusya: Tahıl Koridoru anlaşması sona erdi

Rusya, Ukrayna tahılının ihracının önünü açan Tahıl Koridoru anlaşmasını sonlandırdığını duyurdu.

Gazetecilere açıklama yapan Peskov, "Karadeniz anlaşması bugün fiilen yürürlükten kalktı. Daha önce Rusya Devlet Başkanı'nın dediği gibi, 17 Temmuz'da süre doluyor ve maalesef bu anlaşmaların Rusya'yla ilgili bölümü yerine getirilmedi, bu nedenle yürürlükten kaldırılıyor. Anlaşmanın Rusya bölümü yerine getirilir getirilmez, Rus tarafı bu anlaşmaya derhal geri dönecek. De facto olarak durum bu şekilde" dedi.

'Karar Kırım Köprüsü'ne düzenlenen saldırıyla bağlantılı değil'

Sputnik'e göre, Peskov tahıl anlaşmasının uzatılmaması yönündeki kararın Kırım Köprüsü'ne düzenlenen saldırıyla bağlantılı olmadığının altını çizerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu anlaşmaya ilişkin tutumunu saldırıdan daha önce kamuoyuyla paylaştığını anımsattı.