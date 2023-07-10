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10 Tem 2023 09:07

Erdoğan, NATO Zirvesi için Litvanya'ya gidiyor

Erdoğan, NATO Zirvesi için Litvanya'ya gidiyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vilnius'ta düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Litvanya Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkent Vilnius'ta yapılacak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere 10-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacak.

Zirvede, tüm biçim ve tezahürleriyle terörizm başta olmak üzere NATO tarafından tespit edilen temel tehditler karşısında İttifak'ın savunma yapılanmasının ve caydırıcılığının güçlendirilmesine yönelik planlamaların ele alınacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu vesileyle zirveye katılan mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapması da öngörülüyor.

Kaynak: Sputnik

News Code 1910310

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