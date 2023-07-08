Reisi, Cezayir Dışişleri Bakanı'nı kabul etti

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, resmi temaslarda bulunamk üzere Tahran'ı ziyaret eden Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile görüştü.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Reisi, devrimci mirasa sahip Cezayir halkının sömürgeciliğe karşı direnişini övgüyle karşılayarak, İran’ın Cezayir ile işbirliğini geliştirmeye ve ikili ilişkilerin düzeyini yükseltmeye kararlı vurguladı.

İran ile Cezayir’in bölgesel ve küresel konularda ortak görüşe sahip olduğunu belirten Reisi, bunun ticari ve ekonomik ilişkiler başta olmak üzere çeşitli alanlardaki ilişkilerin daha da artmasına katkı sağlayabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Reisi, İran'ın bilimsel ve teknolojik alanlardaki elde ettiği başarılara atıfta bulunarak, bu başarıları Cezayir'le paylaşmaya hazır olduklarını dile getirdi.

İslam ülkeleri arasındaki işbirliğinin önemine değinen Reisi, şunları kaydetti:

“İslam ülkeleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi güçlü ve uyumlu bir grubun oluşmasına zemin sağlayabilir. Eğer tüm İslam ülkeleri yan yana gelip tam bir uyum içinde hareket etseydi ve diğer İslam devletleri Filistin'e destek konusunda İran ile Cezayir'in tutumunu izleseydi, bugün bölge ve dünyada işgal rejiminin Müslümanlara yönelik zulmüne tanıklık etmezdik”

Cezayirli bakan da bu görüşmede Cumhurbaşkanı Reisi’ye Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun’un sıcak selamlarını iletti.