İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, meclisin bugünkü açık oturumu öncesi yaptığı konuşmada, Fars Körfzi'ne kıyısı olan Arap ülkeleri ve Rusya'nın Ebu Musa, Büyük Tunb ve Küçük Tunb adalarına ilişkin ortak açıklamasını reddederek, "Rusya dahil komşularımıza, bölgenin istikrarı ve ekonomik kalkınmasının sağlanmasının ancak İran'ın toprak bütünlüğüne saygı da dahil olmak üzere iyi komşuluk ilkelerinin gözetilmesi temelinde mümkün olduğunu duyuruyoruz." dedi.

Galibaf, "İran'ın toprak bütünlüğü konusunda kimseye müsamaha göstermeyiz. Ayrıca kendisi de Batı'nın ve NATO'nun jeopolitik yayılmacılığının kurbanı olan ve buna karşı savaşan Rusya, Batı'nın Fars Körfezi'ni istikrarsızlaştırmaya yönelik jeopolitik programına yardımcı olmamalı" ifadelerinde bulundu.

Galibaf, "Bugün İran ve Rusya, bölgenin iki önemli ülkesi olarak ortak çıkarlar temelinde çeşitli alanlarda işbirliği yapıyor. Ancak Rus komşumuz işbirliğinin yolunun İran'ın toprak bütünlüğü ve Küçük Tunb, Büyük Tunb ve Ebu Musa adaları üzerindeki egemenliğinin devamlılığı dahil olmak üzere İran halkının kırmızı çizgilerine saygı duymaktan geçtiğini bilmeli." ifadesini kullandı.