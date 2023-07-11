  1. İran
11 Tem 2023 10:51

Galibaf, Arap Parlamentosu Başkanı ile görüştü

Galibaf, Arap Parlamentosu Başkanı ile görüştü

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Arap Parlamentosu Başkanı Adil Abdurrahman el-Usumi ile görüştü.

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Asya Parlamenter Asamblesi Bütçe ve Planlama Komitesi Toplantısı sırasında Arap Parlamentosu Başkanı Adil Abdurrahman el-Usumi ile bir araya geldi.

Galibaf, İslami Şura Meclisi ile Asya ve Arap Parlamentosu üye ülkeleri arasındaki parlamenter ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yaptı.

Arap Parlamentosu Başkanı Adil Abdurrahman el-Usumi de, "Bu toplantı ile milletimize ve ülkelerimize hizmet edeceğimizi ve bu toplantılar doğrultusunda ülkelerin menfaatlerinin sağlanacağını tememmi ederim" dedi. 

News Code 1910342

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