Polonya’da küçük uçak düştü: 5 ölü, 10 yaralı

Kazada 5 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı. Arama kurtarma ekipleri, kaybolan 2 kişiyi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kötü hava koşulları etkili oldu

Kaza, Chrycynno Havaalanı'nda meydana geldi. Uçağın, kötü hava koşulları nedeniyle kontrolünü kaybettiği ve hangara çarptığı belirtildi. Hangarda ise sağanak yağıştan korunmak isteyen çok sayıda kişi bulunuyordu. Bu durum, kazanın etkisini arttırdı.

Ölü sayısı artabilir

Uçakta ve hangarda kaç kişinin olduğu henüz netleşmedi. Yetkililer, ölü sayısının artabileceğini ifade etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Yeni Çağ