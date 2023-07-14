  1. Dünya
  2. Amerika
14 Tem 2023 09:54

Güney Kore ve ABD ortak hava tatbikatı düzenledi

Güney Kore ve ABD ortak hava tatbikatı düzenledi

Güney Kore ve ABD, B-52H stratejik bombardıman uçağının da yer aldığı ortak hava tatbikatı düzenledi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, tatbikatın, Güney Kore ve ABD'nin ortak operasyonel yeteneklerini geliştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Kore Yarımadası'nda gerçekleştirilen tatbikatta Güney Kore'nin F-15K savaş uçaklarını kullandığı, ABD'nin de F-16 jetleriyle tatbikata katıldığı ifade edildi.

ABD'nin stratejik bombardıman uçağı B-52H'nin de operasyonda yer aldığı vurgulanan açıklamada, tatbikatın ABD'nin 'genişletilmiş caydırıcılık' taahhüdünü yerine getirmekteki kararlılığını gösterdiği bildirildi.

Açıklamada, Güney Kore-ABD ittifakının, 'ezici' gücünü kullanarak barışı tesis etmeye devam edeceği ifade edildi.

Ortak hava tatbikatının, Kuzey Kore'nin dün gerçekleştirdiği balistik füze denemesine tepki olarak yapıldığı iddia ediliyor.

Kaynak: Sputnik

News Code 1910392

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler