Güney Kore ve ABD ortak hava tatbikatı düzenledi

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, tatbikatın, Güney Kore ve ABD'nin ortak operasyonel yeteneklerini geliştirdiği belirtildi.
Açıklamada, Kore Yarımadası'nda gerçekleştirilen tatbikatta Güney Kore'nin F-15K savaş uçaklarını kullandığı, ABD'nin de F-16 jetleriyle tatbikata katıldığı ifade edildi.
ABD'nin stratejik bombardıman uçağı B-52H'nin de operasyonda yer aldığı vurgulanan açıklamada, tatbikatın ABD'nin 'genişletilmiş caydırıcılık' taahhüdünü yerine getirmekteki kararlılığını gösterdiği bildirildi.
Açıklamada, Güney Kore-ABD ittifakının, 'ezici' gücünü kullanarak barışı tesis etmeye devam edeceği ifade edildi.
Ortak hava tatbikatının, Kuzey Kore'nin dün gerçekleştirdiği balistik füze denemesine tepki olarak yapıldığı iddia ediliyor.
Kaynak: Sputnik
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