Libya büyükelçisinden Reisi'ye güven mektubu

Kabulde, Libya Büyükelçisi Cuma Hasan Fadil, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye güven mektubu sundu.

Cumhurbaşkanı Reisi, Filipinler’in Tahran Büyükelçisi Roberto G Manalo, Bangladeş’in Tahran Büyükelçisi Manjurul Karim Khan Chowdhury ve Hindistan’ın Tahran Büyükelçisi Rudra Gaurav Shresth’i de ayrı ayrı kabul etti.

Filipinler, Bangladeş ve Hindistan büyükelçileri güven mektuplarını Cumhurbaşkanı Reisi'ye takdim etti.

Güven mektubu takdim töreninde konuşan Reisi, İran ile dört ülke arasındaki ikili ilişkilerin her alanda artırılması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Reisi, yeni büyükelçilere başarılar diledi.