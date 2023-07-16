10 yıl sonra bir ilk: İran gemisi Libya'da

Öğrenci Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan İran'ın Libya'daki diplomatik heyetin başkanı Eynullah Suri, İran-Libya ilişkileri hakkında açıklamada bulundu.

Suri, "Geçtiğimiz günlerde bazı Libyalı yetkililerle çok verimli görüşmeler yapıldı. Bu iki tarafın özellikle ekonomi ve ticaret alanlarında ilişkileri geliştirme konusundaki güçlü iradesini gösteriyor." dedi.

İran İslam Cumhuriyeti Gemicilik Şirketi'nin bu ülkedeki faaliyetlerine yeniden başlattığını anlatan Suri, "Geçen çarşamba, yaklaşık 10 yıl sonra ilk İran gemisi Libya'nın Mısrata limanına yanaştı." ifadesini kullandı.

İranlı diplomat, "Libya’daki Ulusal Birlik Hükümeti İran'ın Trablus'ta yeniden varlık göstermesini memnuniyetle karşılıyor." diye konuştu.