Nijer'de darbecilerden 'dışarıdan' askeri müdahaleye karşı uyarı yapıldı

15 üyeli Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ve 8 üyeli Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği, bugün Nijeya'da toplanacak.

Görüşmelerde Nijer'in kurumlarla ilişkisinin askıya alınması, ülkenin bölgesel merkez bankası ve finansal piyasalarla ilişiğinin kesilmesi, sınırların kapatılması görüşülecek. Batı Afrikalı liderler, darbeciler tarafından göreve getirilen General Abdourahamane Tchiani yerine Cumhurbaşkanı Mohamed Bazum'un tekrar görevine dönmesini hedefliyor.

Pazar günü yapılacak zirveyle ilgili cumartesi günü açıklamalarda bulunan cunta sözcüsü, "Toplantının hedefi, ECOWAS üyesi olmayan diğer ülkelerle birlikte Nijer'e yönelik bir askeri müdahale planını onaylamak" açıklamasında bulundu. Sözcü, "ECOWAS veya başka maceracılara vatanımızı koruma konusundaki kararlılığımızı bir kez daha hatırlatmak isteriz" dedi.

Cunta, cumartesi günü ikinci bir açıklama yayımlayarak halkı pazar sabahı 7'de ECOWAS'ı protesto etmek için sokağa davet etti. Nijer'deki darbe, ülkenin komşuları ve uluslararası partnerleri tarafından yaygın olarak kınandı. Cumhurbaşkanı Bazum, perşembe günü sarayında alıkonulduktan sonra bir daha görülmedi. Ancak darbeye karşı olan ülkeler, Bazum'u ülkenin başı olarak tanımayı sürdürüyor.

Kaynak: Elips Haber