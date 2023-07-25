Rusya'dan Tahıl Koridoru ile ilgili açıklama

Günlük basın toplantısında gazeteciler, Litvanya'nın Baltık ülkelerindeki limanların Ukrayna tahılının sevkiyatı için kullanılmasıyla ilgili önerisini sordu.

Kremlin Sözcüsü, Baltık ülkelerinin kendi limanlarını Ukrayna tahılının sevkiyatı için kullanılmasının egemenlik hakları olduğunu ve bununla ilgili herhangi bir değerlendirme yapamayacaklarını kaydetti.

Rusya için önemli arz eden hususun tahıl tedarik kanallarının Kiev rejimi tarafından askeri amaçlarla, Rusya topraklarına terör saldırıları düzenlemek amacıyla kullanılmaması olduğunu söyleyen Peskov, Rusya'nın bununla mücadele edeceğini ve buna karşı koyacağını ifade etti.

'Batı, Rusya'daki zirve öncesi Afrika ülkelerine eşsiz bir baskı uyguladı'

Peskov, ABD, Fransa ve diğer Batılı ülkelerin 27-28 Temmuz'da St.Petersburg'da düzenlenecek 2. Rusya-Afrika Zirvesi ve Ekonomi Forumu'na katılmalarını önlemek için Afrika ülkelerin eşsiz bir baskı uyguladığını söyledi.

Söz konusu Batılı ülkelerin Afrika ülkelerine işbirliklerini genişletecek ortakları seçme hakkını kullanma izni vermediğine dikkat çeken Peskov, bu tutumun kınanması gerektiğini vurguladı.

Peskov, Rusya-Afrika Zirvesi'nin tahıl anlaşmasının ve Rusya'nın küresel pazarlardaki çabalarının istişare edilmesi için önemli olduğunu ekledi.

Kaynak: Sputnik