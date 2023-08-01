Emir Abdullahiyan Mikdad ile görüşmesini değerlendirdi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Twitter’den yaptığı bir paylaşımda, resmi temaslar için Tahran’ı ziyaret eden Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile görüşmesini değerlendirdi.

Emir Abdullahiyan’ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Sayın Faysal Mikdad’a ev sahipliği yaptım. Siyasi, ticari, enerji, bilimsel vb. alanlardaki ilişkilerin gelişmesi doğru yolda ilerliyor.

Görüşmede Astana sürecinin devamına destek vermenin yanı sıra Amerikan askeri güçlerinin Suriye topraklarından derhal çekilmesi gerektiğini ve komşuların birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı duyması gerektiğini vurguladık.”