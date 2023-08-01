Reisi, Suriye heyetini kabul etti

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, bugün Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Ekonomi ve Dış Ticaret Bakanı Muhammed Samir Halil ile İletişim ve Teknoloji Bakanı İyad Hatib'den oluşan bir heyeti kabul etti.

Çalışma ziyareti için Tahran'a gelen Faysal Mikdad dün İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 3 Mayıs Çarşamba günü Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed’in daveti üzerine Suriye’ye gitti.

Reisi, Suriye'de 2011 yılında patlak veren iç savaştan bu yana ilk kez Şam'ı ziyaret eden İran Cumhurbaşkanı oldu. İki günlük ziyarette çok sayıda anlaşmaya imza atıldı.