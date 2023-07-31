Suriye Dışişleri Bakanı, Emir Abdullahiyan tarafından karşılandı

Resmi temasalar kapsamında Tahran'a gelen Suriye Dışişleri Bakanı Mikdat Faysal, İran Dışişileri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan tarafından karşılandı.
İki bakan yapacağı görüşmede ikil ilişkiler ve bölgedeki son gelişmeleri ele alacak.
Resmi temaslar kapsamında Tahran'a gelen Suriye Dışişleri Bakanı Mikdat Faysal, İran Dışişileri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan tarafından karşılandı.
Resmi temasalar kapsamında Tahran'a gelen Suriye Dışişleri Bakanı Mikdat Faysal, İran Dışişileri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan tarafından karşılandı.
İki bakan yapacağı görüşmede ikil ilişkiler ve bölgedeki son gelişmeleri ele alacak.
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