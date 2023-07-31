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31 Tem 2023 13:49

Suriye Dışişleri Bakanı, Emir Abdullahiyan tarafından karşılandı

Suriye Dışişleri Bakanı, Emir Abdullahiyan tarafından karşılandı

Resmi temaslar kapsamında Tahran'a gelen Suriye Dışişleri Bakanı Mikdat Faysal, İran Dışişileri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan tarafından karşılandı.

Resmi temasalar kapsamında Tahran'a gelen Suriye Dışişleri Bakanı Mikdat Faysal, İran Dışişileri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan tarafından karşılandı.

İki bakan yapacağı görüşmede ikil ilişkiler ve bölgedeki son gelişmeleri ele alacak.

News Code 1910721

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