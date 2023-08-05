  1. Ekonomi
5 Ağu 2023 10:02

İran ve Brezilya ekonomik ilişkileri görüştü

İran ve Brezilya ekonomik ilişkileri görüştü

İran'ın Brezilya Büyükelçisi Hüseyin Garibi, bu ülkenin Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı ile görüştü.

İki taraf, ortak ekonomik komisyonun bu yıl düzenlenmesi, iki ülke arasındaki ticareti kolaylaştırmak için gerekli araçların kullanılması ve ikili ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için karşılıklı kapasitelerin varlığı konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Büyükelçi Garibi, son ortak komisyonun üzerinden yedi yıl geçtiğine işaret ederek, özellikle tarım dışı alanlarda ikili ticari etkileşimleri teşvik etmek için gerekli platformların oluşturulması için iki ülkenin ilgili tüm birimlerinin katılımına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Brezilyalı yetkili de bazı karşılıklı işbirliği alanlarına değinerek, Brezilya hükümetinin İran ile ticari ilişkileri geliştirme ve mevcut fırsatları her iki tarafın şirketlerinin yararına kullanma kararlılığını vurguladı.

News Code 1910783

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