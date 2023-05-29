İran ve Irak arasında güvenlik görüşmesi

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan, üst düzey güvenlik heyetinin eşliğinde Tahran'ı ziyaret eden Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el-Araci ile bir araya geldi.

Görşmede bölgesel ve uluslararası gelişmelerle ikili ilişkiler ele alındı.

Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan, iki ülke arasındaki son güvenlik anlaşmasının sınırlarda sürdürebilir güvenlik sağlamak ve diğer alanlarda işbirliğini geliştirmek için zemin hazırlayacağını söyledi.

İran ve Irak'ın ortaklıklarına değinen Ahmediyan, İran'ın her zaman Irak halkının iradesini desteklediğine belirtti.

İki ülkenin ilgili kurumlarının aylarca süren görüşmeleri ve ortak çabaları sonucu imzalanan son güvenlik anlaşmasını uygun ve stratejik bir önlem olarak değerlendiren Ahmediyan, "Irak hükümetinin bu anlaşma çerçevesinde ülkedeki devrim karşıtı unsurların varlığına son vermesini ve İran ile olan sınırlarının güvenliğini bir an önce garanti altına almasını bekliyoruz." dedi.

İran ile Irak arasındaki diğer anlaşmaların, özellikle ekonomik anlaşmaların takip edilmesi ve uygulanması gerektiğine vurgu yapan Ahmediyan, "İran, başta Irak olmak üzere dost ve komşu ülkelerle ilişkilerini kapsamlı bir şekilde geliştirmek ve derinleştirmekten yanadır ve bu politikayı hayata geçirmek için her boyutta ikili ve kapsamlı işbirliğine hazırdır" ifadelerinde bulundu.

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el-Araci de, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri olarak atanmasından dolayı Ali Ekber Ahmediyan'ı tebrik ederek, "Irak hükümeti ve ulusal güvenlik kurumu, İran ile her alanda yakın ve sürekli iletişimi sürdürerek geçmişte olduğu gibi işbirliğine hazırdır" dedi.

İki ülke arasındaki ayrıcalıklı ilişkilerin her zaman devam ettiğini belirten el- Araci, "Irak'ın güvenliğini İran'ın güvenliği, İran'ın güvenliğini de Irak'ın güvenliği olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

Başta ekonomik ve güvenlik olmak üzere anlaşmaların uygulanmasını hızlandırmak için iki ülkenin üst düzey yetkilileri arasında sürekli istişare yapılmasını iki ülkenin istikrarı ve ilerlemesinin temeli olarak değerlendiren el-Araci, Irak'ın son zamanlarda iki ülke arasında imzalanan anlaşmaya bağlı kaldığını vurguladı.



