  1. Toplum
11 Ağu 2023 16:22

Polonya'da tren kazası: Çok sayıda yaralı var

Polonya'da tren kazası: Çok sayıda yaralı var

Polonya'nın Plonsk kenti yakınlarındaki hemzemin geçitte yolcu treninin kamyonla çarpışması sonucu 1'i ağır 22 kişi yaralandı.

İHA'nın haberine göre; Polonya'nın Plonsk kentine bağlı Dalanowek köyü yakınlarında Nowy Dwor Mazowiecki-Sierp seferini yapan bir yolcu treni, kamyonla çarpıştı.

Hemzemin geçitte meydana gelen kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk bilgilere göre kazada 22 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılırken, 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan 1 kişi ise ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

Polisten yapılan açıklamada, kazanın kamyon şoförünün hemzemin geçitteki "Dur" işaretine uymayıp tren yoluna girmesi nedeniyle meydana geldiği belirtildi. Olay yerindeki çalışmalar sürerken, Nasielsk-Sierpc tren hattı bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

News Code 1910905

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler