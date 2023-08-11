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11 Ağu 2023 18:48

Lübnan, Tele Liban TV kanalı ile ilgili iddiayı yalanladı

Lübnan, Tele Liban TV kanalı ile ilgili iddiayı yalanladı

Lübnan Enformasyon Bakanı Ziyad Mekari, devlet televizyonu Tele Liban hakkında açıklamada bulundu.

Arap medyasına göre, yüzlerce kişinin çalıştığı devlet televizyonu  Tele Liban bütçe yetersizliğinden ötürü bu sabah itibarıyla yayınını durdurdu.

Haberde, Lübnan Enformasyon Bakanı Ziyad Mekari'nin televizyonun kapatılmasına karar verdiği ileri sürüldü.

Bunun üzerine Lübnanlı Bakan Ziyad Mekari, Tele Liban'ın kapatılacağı yönünde çıkan haberleri yalanlayarak, ''Bu televizyon kanalını kapatmak gibi niyetimiz yok. Sorunları çözmeye çalışıyoruz.'' dedi.

Mekari, ''TV çalışanlarının talepleri değerlendirildi, onların maaşları yatırıldı.'' ifadesini kullandı.

News Code 1910907

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